Come si produce il caffè | il viaggio dalla pianta alla tazzina

Il caffè è la bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua, ma non tutti conoscono il percorso che porta alla tazzina che beviamo ogni giorno. Quindi come si presenta il caffè alle sue origini? Dalla pianta al frutto. I chicchi di caffè crescono su una pianta chiamata Coffea, che può raggiungere i 10 metri d’altezza. Dopo la fioritura produce dei frutti carnosi chiamati drupe, simili a ciliegie rosse dalla polpa dolciastra e zuccherina al loro interno. Al centro del frutto si trova il nocciolo che, liberato dal pergamino (la membrana gelatinosa che lo protegge) rivela due semi: i chicchi di caffè. Ogni drupa contiene infatti una coppia di chicchi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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