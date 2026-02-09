Fatto a Modena | Viaggio nella torrefazione | i segreti del caffè dal chicco verde alla tazzina
A Modena, siamo entrati nello stabilimento di Caffè Cagliari, una torrefazione con oltre un secolo di storia. Abbiamo visto da vicino come si trasforma il chicco verde in quella tazzina di caffè che tutti consumiamo. I lavoratori spiegano passo dopo passo le fasi della lavorazione, dall’arrivo dei chicchi alla tostatura finale. Un modo per capire meglio cosa c’è dietro a quella bevanda che accompagna le nostre giornate.
Un viaggio nel cuore della tradizione modenese del caffè: abbiamo visitato lo stabilimento di Caffè Cagliari, storica torrefazione fondata nel 1909, per osservare da vicino come nasce uno dei prodotti di cui ogni giorno non possiamo fare a meno.Varcata la soglia dello stabilimento, ad accoglierci.🔗 Leggi su Modenatoday.it
