Dalla stagione delle bombe alle armi fino ai casi di violenza su minori | un anno di indagini della polizia

Domani si celebra a Latina il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato. Nel corso dell’ultimo anno, le forze dell’ordine hanno condotto indagini su diversi casi, tra cui episodi di violenza su minori, e hanno analizzato un aumento di sequestri e armi. In questo periodo, si è parlato anche di un incremento di episodi violenti e di una “stagione delle bombe” che ha coinvolto varie zone della regione.