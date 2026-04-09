Dalla stagione delle bombe alle armi fino ai casi di violenza su minori | un anno di indagini della polizia
Domani si celebra a Latina il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato. Nel corso dell’ultimo anno, le forze dell’ordine hanno condotto indagini su diversi casi, tra cui episodi di violenza su minori, e hanno analizzato un aumento di sequestri e armi. In questo periodo, si è parlato anche di un incremento di episodi violenti e di una “stagione delle bombe” che ha coinvolto varie zone della regione.
Si celebra domani 10 aprile, anche a Latina, il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato. La cornice quest'anno sarà quella dello splendido Giardino di Ninfa, dichiarato “Monumento naturale” dalla Regione Lazio, dove saranno schierati, a partire dalle 10, i mezzi e il personale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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