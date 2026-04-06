La giunta provinciale di Trento ha approvato un investimento di oltre 253mila euro destinato al potenziamento delle competenze della polizia locale. Il progetto prevede un piano formativo obbligatorio che si svolgerà nel corso del 2026. L’obiettivo è migliorare le capacità degli agenti attraverso corsi specifici e aggiornamenti professionali. La decisione riguarda esclusivamente il personale della polizia locale operante nel territorio.

La giunta provinciale di Trento ha deliberato un investimento di oltre 253mila euro per potenziare le competenze della polizia locale attraverso un piano formativo obbligatorio per l’anno 2026. L’iniziativa, nata da una proposta del governatore Maurizio Fugatti, mira a elevare gli standard professionali degli operatori sul territorio. Il programma si articola su due livelli distinti. I nuovi agenti dovranno affrontare un percorso di base della durata di 200 ore, mentre è già in servizio sono previsti moduli di aggiornamento e qualificazione che vanno dalle 12 alle 25 ore. Le materie trattate coprono un ampio spettro di necessità operative.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza a Trento: 253mila euro per l’élite della Polizia Locale

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