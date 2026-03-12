Scontro Meloni-Schlein dopo il dibattito in Parlamento | Nessuna clava La replica | Sta facendo tutto da sola

Dopo il dibattito in Parlamento sulla crisi internazionale, il confronto tra i rappresentanti del governo e dell’opposizione si fa ancora più acceso. La Premier ha affermato che non ci sono proposte con il “clava”, mentre l’opposizione ha replicato accusando il governo di agire senza coinvolgere gli altri. Lo scontro tra le due parti continua a distanza del dibattito ufficiale.

Lo scontro politico tra governo e opposizioni prosegue anche dopo il dibattito parlamentare sulla crisi internazionale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sulle tensioni emerse in aula con una nota in cui respinge le accuse rivolte dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, difendendo il proprio appello all’unità nazionale. La premier sostiene di aver rivolto alle opposizioni un invito sincero al dialogo, respingendo l’idea di aver utilizzato toni aggressivi nel confronto parlamentare. Secondo Meloni, durante il dibattito sarebbe stata invece l’opposizione a rispondere con accuse e attacchi personali. Meloni: “Il mio appello al dialogo resta valido”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

