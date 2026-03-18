Mafia arrestato boss del clan Mazzei di Catania

Da lapresse.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un boss del clan Mazzei di Catania, ritenuto responsabile di associazione mafiosa e altri reati. L’uomo, già condannato in via definitiva, deve scontare 13 anni e 10 mesi di carcere. L’arresto si è svolto in una operazione mirata a catturare un esponente di spicco del gruppo criminale.

La polizia ha arrestato un esponente di spicco del clan Mazzei di Catania, condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. L’uomo, classe 1969, si era reso irreperibile dopo la sentenza dello scorso 8 gennaio pronunciata dalla Corte d’Appello di Catania. Lo scorso 11 marzo gli agenti, dopo essere riusciti a individuare l’appartamento dove il fuggitivo si nascondeva, in località Fiumefreddo, hanno circondato lo stabile, facendo poi irruzione all’interno della casa. L’uomo, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata e di carte di credito, sulle quali sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

mafia arrestato boss del clan mazzei di catania
© Lapresse.it - Mafia, arrestato boss del clan Mazzei di Catania

Articoli correlati

Catania, arrestato dopo due mesi il latitante Maurizio Motta: era esponente del clan MazzeiÈ stato arrestato Maurizio Motta, esponente del clan Mazzei latitante da due mesi.

Leggi anche: Catturato latitante del clan Mazzei di Catania: arrestato a Fiumefreddo dopo due mesi di fuga VIDEO

Tutto quello che riguarda Mafia arrestato boss del clan Mazzei di...

Discussioni sull' argomento Catania, arrestato il latitante Motta dei Mazzei: polizia nel nascondiglio; Mafia, a Catania sequestro da oltre 10 milioni a soggetti ritenuti vicina ai 'Santapaola-Ercolano'.

mazzei di catania mafia arrestato boss delMafia, arrestato boss del clan Mazzei di Catania(LaPresse) La polizia ha arrestato un esponente di spicco del clan Mazzei di Catania, condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di ... stream24.ilsole24ore.com

mazzei di catania mafia arrestato boss delCatania, latitante del clan Mazzei catturato dalla Polizia a Fiumefreddo: deve scontare 14 anni per mafia (VIDEO)Arrestato a Fiumefreddo un 57enne del clan Mazzei, latitante dopo la condanna definitiva a 13 anni e 10 mesi per associazione mafiosa. Decisivo il blitz della Squadra Mobile. corrieretneo.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.