La polizia ha arrestato un boss del clan Mazzei di Catania, ritenuto responsabile di associazione mafiosa e altri reati. L’uomo, già condannato in via definitiva, deve scontare 13 anni e 10 mesi di carcere. L’arresto si è svolto in una operazione mirata a catturare un esponente di spicco del gruppo criminale.

La polizia ha arrestato un esponente di spicco del clan Mazzei di Catania, condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. L’uomo, classe 1969, si era reso irreperibile dopo la sentenza dello scorso 8 gennaio pronunciata dalla Corte d’Appello di Catania. Lo scorso 11 marzo gli agenti, dopo essere riusciti a individuare l’appartamento dove il fuggitivo si nascondeva, in località Fiumefreddo, hanno circondato lo stabile, facendo poi irruzione all’interno della casa. L’uomo, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata e di carte di credito, sulle quali sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mafia, arrestato boss del clan Mazzei di Catania

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Arrestato dai poliziotti della #Squadramobile di Catania e #Sco un uomo del clan Mazzei, condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. L'uomo si nascondeva in appartamento in località Fiumefreddo #ess x.com