Dalla cantina al salvataggio di 47 migranti | la lezione di Vito Fiorino

Gli studenti delle classi quinte hanno assistito a un incontro con Vito Fiorino, noto per aver salvato 47 migranti nel 2013 durante un naufragio nel Mediterraneo. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza, partendo dal suo lavoro in una cantina fino all’intervento di salvataggio. La testimonianza ha fornito dettagli sulla situazione di emergenza e sull’azione di soccorso in mare.

Gli studenti delle classi quinte hanno partecipato a un incontro formativo con Vito Fiorino, l’uomo che nel 2013 intervenne per salvare 47 migranti durante un tragico naufragio nel Mediterraneo. L’evento ha permesso ai giovani di confrontarsi direttamente con una testimonianza di resilienza e responsabilità civile, trasformando un fatto di cronaca storica in un momento di crescita personale e collettiva. Dalle radici umili all’imprenditoria: il percorso di un uomo che non si è fermato. La narrazione portata dagli studenti non si è limitata al solo episodio del soccorso in mare, ma ha scavato nelle radici di chi oggi viene considerato un esempio di coraggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla cantina al salvataggio di 47 migranti: la lezione di Vito Fiorino Vito Fiorino, un incontro che lascia il segnoIn un clima di grande attenzione ed emozione, gli alunni delle classi quinte hanno incontrato Vito Fiorino, l’uomo che nel 2013 salvò 47 migranti... L'omicidio del pastore Vito La Puma a Partinico: arrestato un uomo di 47 anniÈ arrivato all’alba l’arresto che segna una svolta nell’inchiesta sull’uccisione di Vito La Puma , il pastore di 73 anni trovato senza vita lo scorso...