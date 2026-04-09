Gli studenti delle classi quinte hanno incontrato Vito Fiorino, l’uomo che nel 2013 salvò 47 migranti durante un naufragio nel Mediterraneo. L’incontro si è svolto in un clima di grande attenzione ed emozione, lasciando un ricordo importante tra i presenti. Fiorino ha raccontato la sua esperienza e il modo in cui intervenne in quella difficile situazione.

In un clima di grande attenzione ed emozione, gli alunni delle classi quinte hanno incontrato Vito Fiorino, l’uomo che nel 2013 salvò 47 migranti durante uno dei più tragici naufragi nel Mediterraneo. Un incontro intenso, pensato per far riflettere i più giovani sui valori della solidarietà, del coraggio e della responsabilità verso gli altri. Vito ha raccontato la sua storia personale, fatta di cambiamenti, scelte e sogni inseguiti con determinazione. Si è definito un migrante figlio di migranti: un uomo che, partendo da condizioni semplici, è riuscito a costruire il proprio futuro passo dopo passo. Dalla vita in una cantina fino al lavoro come falegname, seguendo le orme del padre, è arrivato a diventare imprenditore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vito Fiorino, un incontro che lascia il segno

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