Alle prime luci dell’alba, la polizia ha messo le manette a un uomo di 47 anni, sospettato di aver ucciso il pastore Vito La Puma. La vittima, di 73 anni, è stata trovata senza vita nelle campagne di contrada Principe, a Partinico, lo scorso 14 gennaio. L’arresto rappresenta un passo importante nelle indagini e mette fine a settimane di dubbi e silenzi.

È arrivato all’alba l’arresto che segna una svolta nell’inchiesta sull’uccisione di Vito La Puma, il pastore di 73 anni trovato senza vita lo scorso 14 gennaio nelle campagne di contrada Principe, a Partinico. Gli agenti di polizia hanno eseguito il provvedimento nei confronti di Francesco Lo Iacono, 47 anni, agricoltore di Partinico. La Procura ne aveva chiesto l’arresto e ora si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari Lo Iacono è stato fermato nella sua casa di via Capuana, dove vive con il padre. Nei giorni precedenti, proprio quell’abitazione era stata oggetto di una perquisizione da parte degli investigatori, che avevano acquisito materiale ritenuto rilevante ai fini dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'omicidio del pastore Vito La Puma a Partinico: arrestato un uomo di 47 anni

Approfondimenti su Vito La Puma

L’omicidio di Vito La Puma a Partinico sta suscitando attenzione sulla possibile implicazione della mafia.

A Partinico, si registra una svolta nell’indagine sull’omicidio La Puma, con un’auto sottoposta a sequestro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vito La Puma

Argomenti discussi: Omicidio Magellano a Bari: come si è arrivati al fermo di Maurizio Pastore, il presunto killer di Amleto; Bari: fermato Maurizio Pastore, 42 anni, presunto assassino di Amleto Magellano; Bari, svolta nelle indagini per l'omicidio di Amleto Magellano: fermato un 42enne dai carabinieri; Bari, preso il killer di Amleto Magellano: in manette Maurizio Pastore. Lo perseguitava per soldi.

L'omicidio del pastore Vito La Puma a Partinico: arrestato un uomo di 47 anniGli agenti di polizia hanno eseguito il provvedimento nei confronti di Francesco Lo Iacono, 47 anni, agricoltore. La sua abitazione era stata perquisita nei giorni scorsi. Si attende la convalida del ... gazzettadelsud.it

Omicidio Magellano, gip convalida fermo di Pastore: Potrebbe reiterare reatoDisposto il carcere. Secondo il giudice potrebbe commettere altri atti violenti, tenuto conto dell'indole fortemente aggressiva e imprevedibile e del fatto di essere conosciuto come soggetto litigi ... rainews.it

C'è un fermo per l'omicidio dell'allevatore di pecore Vito La Puma, 73 anni, avvenuto lo scorso 14 gennaio nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini. LEGGI QUI https://www.palermolive.it/omicidio-a-partinico-vito-la-puma-ucciso-a-colpi-di-pistola-fermato - facebook.com facebook

Taranto, schianto mortale nella borgata di San Vito: 77enne accusato di omicidio stradale x.com