Eirene torna libera nel mare di Milazzo | un gesto di pace e rinascita per la Giornata del Mare

In occasione della Giornata Nazionale del Mare, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo ha liberato una tartaruga marina nel mare di Milazzo. L’evento è stato aperto alla partecipazione della cittadinanza ed è stato organizzato per sensibilizzare sulla tutela dell’ecosistema marino e promuovere la cultura del mare. La tartaruga, chiamata “Eirene”, è stata liberata in mare dopo un periodo di cura presso un centro specializzato.

L’esemplare, dopo il periodo di recupero e assistenza sanitaria, verrà restituito al suo ambiente naturale attraverso un gesto dal forte valore simbolico. La tartaruga è stata chiamata “Eirene”, termine di origine greca che significa “pace”, a rappresentare un messaggio di speranza, equilibrio e rispetto tra uomo e natura. La liberazione assume così un significato che va oltre l’aspetto scientifico e ambientale, trasformandosi in un invito collettivo alla tutela del mare e alla consapevolezza ecologica. Il ritorno in mare di “Eirene” diventa così un gesto corale, capace di unire istituzioni e cittadini attorno a un messaggio condiviso di pace, rinascita e protezione del patrimonio naturale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Al Galata Museo del Mare la 7^ edizione di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare” Leggi anche: L'associazione che tutela mare e spiaggia a sostegno di Riccione Capitale del Mare