Il mare visto dai bambini | scuole arte e comunità nel progetto Rimini Blue Lab

A Rimini, si lavora per portare i bambini più vicini al mare. Il progetto coinvolge scuole, famiglie e artisti in un percorso di scoperta e creatività. L’obiettivo è far conoscere il mare in modo diretto e vivo, usando l’arte e l’esperienza quotidiana. I primi risultati mostrano entusiasmo tra i più piccoli, pronti a esplorare e a raccontare il mare a modo loro.

Rimini investe sulla creatività dei bambini per costruire una nuova cultura del mare. Al via un progetto che unisce scuole, famiglie e artisti. Un progetto che parla alla città. Con questo nuovo percorso, Rimini sceglie di mettere al centro l'immaginazione dei bambini per costruire una nuova.

