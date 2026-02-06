Il mare visto dai bambini | scuole arte e comunità nel progetto Rimini Blue Lab
A Rimini, si lavora per portare i bambini più vicini al mare. Il progetto coinvolge scuole, famiglie e artisti in un percorso di scoperta e creatività. L’obiettivo è far conoscere il mare in modo diretto e vivo, usando l’arte e l’esperienza quotidiana. I primi risultati mostrano entusiasmo tra i più piccoli, pronti a esplorare e a raccontare il mare a modo loro.
Rimini investe sulla creatività dei bambini per costruire una nuova cultura del mare. Al via un progetto che unisce scuole, famiglie e artisti. Un progetto che parla alla città. Con questo nuovo percorso, Rimini sceglie di mettere al centro l’immaginazione dei bambini per costruire una nuova.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Rimini Blue Lab
Didattica innovativa, le scuole di Caserta nel progetto nazionale “Enigmap Language Lab”
Le scuole di Caserta si preparano a entrare nel progetto nazionale “Enigmap Language Lab”.
Anche nelle scuole di Avellino arriva il progetto "Enigmap Language Lab"
Nelle scuole di Avellino parte il progetto
Ultime notizie su Rimini Blue Lab
Argomenti discussi: Dal mare allo spazio: cambiare le sorti dell’inquinamento da microplastiche; Trattoria di mare fantastica e la Maredizione dell’influencer; Il Giappone ha estratto terre rare a 6 mila metri sotto il mare: Impresa mai tentata da nessuno; Bacoli, dai raid criminali ad un osservatorio sul mare: la rinascita del Belvedere Cento Passi.
Il nuovissimo Parco a Mare di Portici invaso dai massi: i dubbi dei cittadini sul progettoIl Parco a Mare di Portici invaso dai massi, riportati a riva dal moto ondoso del mare agitato degli ultimi giorni. Nonostante il maltempo dei giorni scorsi non sia minimamente paragonabile alla viole ... msn.com
DOMENICA 1 FEBBRAIO @livemusicrimini Riminicafè Rimini Lucy live 13.00 Tana Cattolica BDA LIVE - Vasco acoustic trio 18.30 Capriccio Cesena Brillanti Sparsi 18.00 Enoteca 400 Rimini Jam session Blues 19.30 Cism Lido Ad facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.