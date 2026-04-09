Dal rilancio di via Santa Chiara al sociale nel quartiere Sant’Elia | Brindisi ridisegna il futuro tra storia e sport

Nella giornata del 9 aprile 2026, la Giunta comunale di Brindisi ha approvato tredici provvedimenti in diverse aree di competenza. Tra le decisioni prese, spiccano interventi relativi al rilancio di via Santa Chiara e iniziative sociali nel quartiere Sant’Elia. Le delibere riguardano settori come Programmazione economica e sviluppo, Pianificazione e gestione del Territorio, Civica Avvocatura, Servizi Finanziari e Ragioneria. Questi provvedimenti sono stati istruiti da vari uffici comunali.

BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 9 aprile 2026, ha approvato tredici provvedimenti istruiti dai seguenti settori: Programmazione economica e sviluppo (5), Pianificazione e gestione del Territorio (3), Civica Avvocatura (3), Servizi Finanziari (1), Ragioneria (1). 🔗 Leggi su Brindisireport.it Confronto tra associazioni sulle politiche per le aree interne e il rilancio del sociale a Sant’Agata de’ GotiA Sant’Agata de’ Goti si è svolto un confronto tra associazioni del territorio, istituzioni locali e rappresentanti del mondo religioso e scolastico,... Il comitato Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro sul Masterplan di QuartiereIl Comitato di quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro di aggiornamento costante del Masterplan di Quartiere, uno... Temi più discussi: Via di Padule: completati i nuovi marciapiedi, quasi pronte ciclabile e nuova illuminazione; Civita Castellana, riaperta al culto la chiesa di Santa Maria delle Grazie; Pasqua al museo a ingresso ridotto, siti comunali aperti anche per il lunedì dell'angelo. A Cagliari rilancio del mercato di Santa Chiara con gestione ai privatiOperazione rilancio di uno dei mercati più antichi e caratteristici di Cagliari, Santa Chiara, a pochi passi da piazza Yenne. La nuova sfida è una gara pubblica con un bando sperimentale, appena ... ansa.it Cagliari, il mercato di Santa Chiara verso una nuova vita: arriva il bando per il rilancioIl mercato comunale di Santa Chiara si prepara a una nuova vita. L’amministrazione cagliaritana punta a rilanciare lo spazio, situato in uno dei cuori pulsanti della città ma da tempo in attesa di una ... unionesarda.it Margherita Mazzucco diventa Santa Chiara: «Una forza morale straordinaria, mi ha insegnato a non perdere la speranza». Dal successo de L’amica geniale al volto della santa: un personaggio che unisce fede, coraggio e libertà, capace ancora oggi di parlar - facebook.com facebook