Dal futsal al calcio a undici

La giocatrice e allenatrice falconarese Giulia Domenichetti è stata incaricata di guidare la squadra femminile di calcio a undici della nazionale di San Marino. Dopo aver intrapreso una carriera nel futsal, ora si dedica all’attività con il calcio tradizionale. La nomina è stata annunciata ufficialmente dalla federazione sportiva locale, che ha comunicato anche l’inizio del suo incarico.

La falconarese Giulia Domenichetti allenerà la squadra femminile di calcio a undici della nazionale del San Marino. La notizia l’ha data ieri tramite social l’Aiac di Ancona rilanciando un post proprio della Federazione sammarinese: "Se ne è parlato per tanti anni, ma oggi è una realtà: San Marino avrà una nazionale maggiore femminile di calcio. La primissima ct sarà Giulia Domenichetti, che verrà presentata in conferenza stampa, assieme ai dettagli dell’intero progetto, lunedì 13 aprile alle 18.30 presso la sala stampa del San Marino Stadium". L’Aiac di Ancona ricorda che dopo il chiaravallese Roberto Osimani, cui è stata affidata la guida della nazionale maschile di futsal, ora tocca a Giulia Domenichetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dal futsal al calcio a undici Futsal. Montale ne fa undici. Academy agganciataIn C1 (6^ di ritorno) il Montale torna a sorridere con un 11-2 allo Shqiponja trafitto da Pureza (4), Martella (2), Degli Espositi (2), Lamaangad (2)... Calcio a 5. Il Futsal Torrita costringe al pari l’Antenore PadovaUna prova importante, da squadra matura, arrivata contro la capolista del campionato. Não dá o bote #futsal #prfutsal #futebol #skills #dribles Temi più discussi: Stage Futsal+17, al CPO di Roma dal 30 marzo al 2 aprile il raduno con 18 calciatori; Dal podismo al calcio: Noci vive una settimana intensa di sport e comunità; Torneo di beneficienza di Calcio a 5; Evento chiama evento! UEFA Futsal Champions League: aperta la biglietteria per la Final Four di Pesaro. Dal futsal al calcio a undiciLa falconarese Giulia Domenichetti allenerà la squadra femminile di calcio a undici della nazionale del San Marino. La notizia l’ha data ieri tramite social l’Aiac di Ancona rilanciando un post propri ... sport.quotidiano.net Palermo C5, rosanero ko: l’Agrigento Futsal si impone 8-5 al PalaMoncadaNella ventottesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, di scena al PalaMoncada di Porto Empedocle, viene sconfitto 8-5 dall’Agrigento Futsal. Nella prima frazione di gioco da segna ... ilovepalermocalcio.com DOPO 15 ANNI CHIOGGIA RITROVA LA C1: DECISIVO IL VALLI FUTSAL Dopo 15 anni Chioggia torna in Serie C1 di calcio a 5 Il Valli Futsal conquista la promozione con un netto 3-0 nello spareggio Una stagione straordinaria che riporta la città ai vertici regi - facebook.com facebook Il presidente Serafino Perugino, accompagnato dai figli Eleonora e Fernando, in rappresentanza di Frontiers Label Group e Napoli Futsal, ha incontrato a Palazzo San Giacomo il Sindaco @GaeManfredi in occasione della consegna di un omaggio simbolico x.com