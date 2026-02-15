Futsal Montale ne fa undici Academy agganciata

Il Montale ha segnato undici gol contro l’Albino Shqiponja, portando a casa una vittoria schiacciante. La squadra ha messo a segno quattro reti con Pureza e due ciascuno di Martella, Degli Espositi e Lamaangad, più un gol di Occhipinti. Nel frattempo, il Molinella, guidato dal direttore sportivo modenese Vincenzi e forte di numerosi ex della Pro Patria, ha conquistato il salto in Serie B con cinque turni d’anticipo, mantenendo un vantaggio di diciannove punti sulla seconda in classifica.

In C1 (6^ di ritorno) il Montale torna a sorridere con un 11-2 allo Shqiponja trafitto da Pureza (4), Martella (2), Degli Espositi (2), Lamaangad (2) e Occhipinti, nel turno il cui il Molinella del ds modenese Vincenzi e dei tanti ex Pro Patria festeggia la B con 5 turni di anticipo (+19 sulla seconda). In C2 (6^ di ritorno) il Sassuolo sbanca 4-3 Moglia col Bondanello (apre Paltrinieri, poi dopo l’1-2 di casa decidono Candeloro, Gazzadi e Sorbi), travolto il Nonantola ultimo 8-0 in casa del Parma City, cade 9-2 anche l’Emilia a Carpaneto. In Serie D (5^ di ritorno) nel girone ’B’ big match amaro per l’ Academy Terre di Castelli, sconfitto 4-2 dal Mac Fondenti (Tagliazucchi e Menduni) e agganciato in vetta dai felsinei, brilla lo Junior Finale (5-0 a Molinella), travolto 14-3 a Cento lo Sporting Modena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

