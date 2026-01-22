Il Futsal Torrita, in Serie B girone C, ottiene un pareggio per 1-1 contro l’Antenore Padova, capolista del campionato. La squadra si dimostra matura e compatta in una trasferta difficile, conquistando un punto che la mantiene nelle zone alte della classifica con 20 punti, pari alla Polisportiva Villafontana e con l’opportunità di continuare a competere nelle prossime gare.

Una prova importante, da squadra matura, arrivata contro la capolista del campionato. Il Futsal Torrita (Serie B, girone C), esce imbattuto dalla trasferta in Veneto, pareggiando per 1-1 sul campo dell’ Antenore Sport Padova, squadra che sta guidando il campionato con quattro punti di vantaggio sul Balca Poggese e otto punti sul Futsal Torrita, al terzo posto, che, con il punto conquistato, si porta quindi a quota venti, gli stessi della Polisportiva Villafontana. A Padova è stato un bel match, i padroni di casa sono passati in vantaggio con Cabral ma il Futsal Torrita, nella ripresa, ha trovato il pari con Roberto Pinzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Il Futsal Torrita costringe al pari l’Antenore Padova



