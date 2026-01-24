Cibo per le colonie feline il Comune chiama a raccolta cittadini e attività

Una giornata interamente dedicata alla solidarietà verso i gatti delle colonie feline viterbesi. Il prossimo 31 gennaio prenderà il via "We love felini", una iniziativa nata per raccogliere alimenti da destinare alle colonie feline regolarmente registrate in città. L'evento, che vede la.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Cibo per i gatti delle colonie feline: la consegna al canile municipaleL'articolo presenta le iniziative di supporto alle colonie feline censite nel territorio comunale, con particolare attenzione alla distribuzione di cibo durante l'inverno.

