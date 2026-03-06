Raccolta differenziata Legambiente in aiuto di Rap e Comune per sensibilizzare i cittadini | si comincia dalla Noce

Legambiente collabora con Rap e il Comune per avvicinare i cittadini alla raccolta differenziata, con un progetto che prende il via dalla zona della Noce. L’obiettivo è ampliare la pratica della separazione dei rifiuti in città, favorendo anche la diffusione di pratiche sostenibili e di economia circolare tra gli abitanti. La campagna mira a sensibilizzare le persone sull’importanza di comportamenti corretti in tema di gestione dei rifiuti.

Nel quartiere, dove a maggio scatterà il "porta a porta", l'associazione si occuperà di supportare le attività di informazione e comunicazione sul territorio: prevista una spesa di 64 mila euro. Todaro: "Vogliamo superare le resistenze culturali". Lagalla e Alongi: "Collaborazione operativa per accompagnare l'avvio dei nuovi step". Castronovo: "Deciso cambio di passo dell'amministrazione"