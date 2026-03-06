Raccolta differenziata Legambiente in aiuto di Rap e Comune per sensibilizzare i cittadini | si comincia dalla Noce

Da palermotoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Legambiente collabora con Rap e il Comune per avvicinare i cittadini alla raccolta differenziata, con un progetto che prende il via dalla zona della Noce. L’obiettivo è ampliare la pratica della separazione dei rifiuti in città, favorendo anche la diffusione di pratiche sostenibili e di economia circolare tra gli abitanti. La campagna mira a sensibilizzare le persone sull’importanza di comportamenti corretti in tema di gestione dei rifiuti.

Nel quartiere, dove a maggio scatterà il "porta a porta", l'associazione si occuperà di supportare le attività di informazione e comunicazione sul territorio: prevista una spesa di 64 mila euro. Todaro: "Vogliamo superare le resistenze culturali". Lagalla e Alongi: "Collaborazione operativa per accompagnare l'avvio dei nuovi step". Castronovo: "Deciso cambio di passo dell'amministrazione" Estendere la raccolta differenziata in città, promuovendo al contempo i principi dell'economia circolare e corrette pratiche ambientali. È questo l'obiettivo di un protocollo di collaborazione sottoscritto da Comune, Rap e Legambiente Sicilia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Raccolta differenziata all’86,2%: Treviolo premiata da LegambienteIl Comune di Treviolo è stato riconosciuto da Legambiente tra i Comuni più virtuosi in materia di gestione dei rifiuti, ottenendo uno specifico...

Leggi anche: Raccolta differenziata, il PSI attacca il Comune: “Sacchetti con microchip senza informare i cittadini”

Contenuti utili per approfondire Raccolta differenziata.

Temi più discussi: Legambiente, Sardegna terza in Italia per raccolta differenziata col 76,5%; Legambiente, Sardegna terza in Italia per raccolta differenziata col 76,5%; Frascineto, raccolta differenziata all’84,5%: premio di Legambiente all’Ecoforum Calabria; Ecoforum Calabria Legambiente, raccolta differenziata al 58,2%: segnali di miglioramento, ma forti divari tra territori.

raccolta differenziata legambiente inLegambiente, Sardegna terza in Italia per raccolta differenziata col 76,5%(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAR - La Sardegna conferma il 76,5% di raccolta differenziata, piazzandosi al terzo posto dopo Emilia Romagna (78,9%) e Veneto (78,2%). Cala, però, il numero dei Comuni rifiuti f ... msn.com

raccolta differenziata legambiente inRaccolta differenziata, Sardegna terza in Italia con il 76,5%. Ma cala il numeri dei Comuni virtuosiRaccolta differenziata, Sardegna terza in Italia con il 76,5%. Ma cala il numeri dei Comuni virtuosi - Ambiente - sardiniapost ... sardiniapost.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.