#UnBelVivere | la provincia di Pavia si racconta a Milano in un percorso immersivo tra storia cultura ed eccellenze del territorio

La provincia di Pavia si presenta a Milano con un evento speciale. Lunedì e martedì, le Terme De Montel ospitano un percorso immersivo che porta i visitatori a scoprire storia, cultura e le eccellenze del territorio pavese. È un’occasione per conoscere da vicino ciò che rende unica questa parte della Lombardia, tra tradizioni antiche e produzioni di qualità.

Lunedì 16 e martedì 17 febbraio, il territorio di Pavia sarà protagonista a Milano all’interno di uno spazio dedicato presso le Terme De Montel, con un evento immersivo pensato per raccontare l’identità di una provincia ricca di tradizioni ed eccellenze produttive e culturali. Nel contesto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Pavia coglie l’occasione per presentarsi a un pubblico profilato, ampio e internazionale attraverso un’esperienza sensoriale e culturale capace di restituire la sua anima autentica, ricca di storia, saperi e prodotti di qualità. L’iniziativa si rivolge a media, operatori professionali del turismo e della ristorazione (HO. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - #UnBelVivere: la provincia di Pavia si racconta a Milano in un percorso immersivo tra storia, cultura ed eccellenze del territorio Approfondimenti su UnBelVivere Visso si racconta: online la “Mappa di Comunità”, un archivio digitale tra storia, tradizioni e memorie del territorio. Visso apre le porte del suo passato con una nuova mappa digitale. Verde, cultura e mobilità sostenibile. Provincia ed enti locali insieme studiano il rilancio del territorio La Provincia di Varese lavora alla revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale, il nuovo Ptcp. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su UnBelVivere Argomenti discussi: Milano-Cortina, scontri a Milano? Clamoroso, chi è la donna fermata dalla polizia | Libero Quotidiano.it. La mappa della camorra in tutta la provincia di Napoli, l’aggiornamento 2023La mappa della criminalità organizzata della provincia di Napoli, illustrata nella relazione dell'Antimafia presentata oggi al Parlamento (e relativa al secondo semestre del 2022) mostra uno scenario ... fanpage.it #UnBelVivere Eccellenze, sapori e storie della terra del bel vivere Milano | De Montel Terme 16–17 febbraio 2026 17:00 – 21:00 Ingresso: Via Fetonte 22 Un racconto immersivo in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un’esperienza - facebook.com facebook

