L'Empoli continua gli allenamenti in vista della partita di domenica contro il Padova, in programma alle 15 all'Euganeo. Durante le sessioni, sono stati registrati progressi da parte di alcuni giocatori, tra cui Elia, Degli Innocenti e Romagnoli, che si stanno allenando con l’obiettivo di essere disponibili per la trasferta. La squadra lavora per affrontare al meglio questa sfida cruciale in classifica.

Prosegue la preparazione dell’ Empoli all’importantissimo scontro diretto di domenica prossima alle 15 all’Euganeo di Padova. Cauto ottimismo dall’unico allenamento pomeridiano settimanale che si è svolto ieri al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Pur continuando a lavorare a parte, infatti, progredisce il recupero di Elia, Degli Innocenti e Romagnoli. L’obiettivo è quello di riuscire a mettere tutti e tre i giocatori a disposizione di mister Caserta per la delicata trasferta di domenica prossima. L’esterno destro ha saltato le ultime due partite per una infiammazione all’adduttore, che pian piano sta smaltendo. Da parte sua Degli Innocenti è sempre alle prese, invece, con i postumi del duro intervento di Acampora nei primissimi minuti di Empoli-Pescara, che lo costrinse ad uscire anzi tempo dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dal Campo. Elia, Degli Innocenti e Romagnoli progrediscono. L’obiettivo è recuperarli per la trasferta di domenica

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