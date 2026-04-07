In trasferta dal campo rom di Napoli al casertano per rubare nei supermercati | due arresti

Due persone di etnia rom sono state arrestate dai Carabinieri nel casertano mentre tentavano di rubare in due supermercati. I militari, intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno fermato un uomo di 31 anni e una donna di 25 anni, entrambi residenti a Napoli. I due sono stati colti in flagranza di reato e sono ora a disposizione delle autorità competenti.

Dal campo rom di Napoli a Vitulazio per rubare in due supermercati. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Capua hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 31enne e una 25enne, entrambi di etnia rom e residenti a Napoli, ritenuti responsabili di furto aggravato. Nel corso delle ricerche, i militari hanno individuato il veicolo segnalato parcheggiato in una strada secondaria nei pressi di un altro esercizio commerciale, il “Decò Maxistore”, sempre nel comune di Vitulazio. Pertanto, hanno predisposto un servizio di osservazione. Poco dopo, due persone corrispondenti alle descrizioni fornite sono uscite dal supermercato e, dopo aver aperto l’auto sospetta, sono state immediatamente fermate dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - In trasferta dal campo rom di Napoli al casertano per rubare nei supermercati: due arresti Eroina in bocca e raid nei supermercati: due arresti in un giornoIl primo intervento della Squadra mobile (IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso), durante un servizio in borghese tra piazza dell’Unità e il... Napoli, rogo davanti al campo rom di Secondigliano: traffico in tiltSecondo quanto si apprende, il gesto sarebbe riconducibile a un’interruzione dell’erogazione idrica presso il campo rom, dovuta a lavori di... Argomenti più discussi: Napoli-Milan, i tifosi lombardi non saranno allo stadio Maradona: la decisione del Prefetto; Modena, a Bari una trasferta da dimenticare; Genoa Women | Le convocate per la trasferta col Napoli Women; Le News del Milan di oggi,tutti a Milanello in vista della trasferta di Napoli a Pasquetta. Anguissa torna in campo dopo 117 giorni dall'ultima volta. Ma il Napoli è in ansia per Vergara...Anguissa è tornato. Dopo 117 giorni di stop forzato, per infortunio, il centrocampista camerunese è entrato in campo dall'inizio della ripresa di Napoli-Torino (azzurri sull'1-0 all'intervallo grazie ... corrieredellosport.it Winner, winner Napoli 1-0 AC Milan Napoli 1-0 Cagliari Napoli 2-1 Lecce Napoli 2-1 Torino Napoli 2-1 Verona x.com Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli. Poco dopo le 5 di oggi, i Carabinieri sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively, nel quartiere Ponticelli. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il 20en - facebook.com facebook