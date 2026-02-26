Obiettivo quarto posto. La lanciatissima E-Work, in serie positiva da cinque partite, non vuole porsi limite e ha messo nel mirino la quarta piazza occupata da Umbertide, avanti di tre punti. Il dato singolare di questa stagione è che le faentine dovranno vincere senza fare calcoli, perché il -3 di penalizzazione rimediata nello scorso campionato, non le permetterà di agganciare nessuna avversaria e quindi i calcoli cervellotici riguardanti classifiche avulse o altro non ci saranno: conterà solo superare le avversarie. Ma quante possibilità ha l’E-Work di conquistare il fattore campo a favore nei playoff? Di sicuro il calendario non la aiuta, con quattro trasferte nelle restanti sei giornate di stagione regolare, ma un dato sembra certo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E-Work, obiettivo 4° posto. Domenica trasferta sarda

Basket femminile, Schio ospita Campobasso nella 16esima giornata. Trasferta sarda per la Reyer VeneziaLa Serie A1 di basket femminile 2025 è pronta a scendere in campo nel weekend per affrontare la sedicesima giornata del campionato.

L’Italia si posiziona 26esima su 38 nazioni per work-life balance sul posto di lavoro: (ovviamente) non è un beneL’Italia continua a restare indietro quando si parla di equilibrio tra vita privata e lavoro.

Discussioni sull' argomento Work in Poliss, sperimentare nuovi modi di vivere la comunità e di immaginare il quartiere; Accordo e-work e RICAM Academy: piano strategico per l’occupazione locale; Epar, voucher studi professionali: c'è tempo fino al 16 maggio; Un Monte Rosello all'altezza: 300 giovani sono pronti a ricostruire il quartiere con il progetto Work in Poliss.

Il futuro non si aspetta: si costruisce, insieme. Da fine febbraio prenderà il via “Chieuti4Future”, il progetto che porta nel nostro Comune le attività di Punti Cardinali for Work, un’iniziativa pensata per accompagnare cittadini e cittadine nelle scelte legate al lavor - facebook.com facebook