La comunità di Bosa e l’intera diocesi piangono la scomparsa di don Paolino Fancello. L’uomo si è spento a 83 anni, proprio mentre si preparava a celebrare il sessantesimo anniversario della sua ordinazione avvenuta nel 1966. Originario di Sedilo, la sua eredità spirituale ha raggiunto fino ad Uri, dove la comunità parrocchiale si è stretta nel cordoglio per un ultimo saluto commosso. Le esequie saranno celebrate mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 11 nella Chiesa parrocchiale di Sedilo, il paese natale che oggi lo riabbraccia per l’ultimo viaggio. Un pilastro tra Tresnuraghes e Bosa. Il lungo ministero di don Fancello non è stato solo una missione spirituale, ma un costante impegno civico radicato nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Paolino: 60 anni di fede e Radio Planargia

