Venerdì 10 aprile alle 18 si terrà la presentazione del nuovo libro di don Antonio Tigli, intitolato Una Particella della tua creazione. L’evento si svolgerà presso l’auditorium del centro parrocchiale di Sant’Anna a Lucca. Don Tigli, sacerdote con 60 anni di fede, condividerà le sue memorie e riflessioni attraverso questa pubblicazione, che rappresenta un'espressione della sua esperienza di amore e fede.

Don Antonio Tigli presenterà il suo nuovo libro, intitolato Una Particella della tua creazione – Espressione di una esperienza di amore coinvolgente, venerdì 10 aprile alle ore 18 presso l’auditorium del centro parrocchiale di Sant’Anna a Lucca. L’evento vedrà la partecipazione di Claudio Dell’Amico, figura che ha collaborato attivamente alla stesura del testo e ne ha curato l’introduzione. Durante l’incontro, l’autore approfondirà i passaggi salienti della sua opera, pubblicata dalle Edizioni Maria Pacini Fazzi. Dalle radici familiari al cammino ministeriale. L’impulso per questa pubblicazione nasce da un desiderio interno alla famiglia Tigli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Antonio Tigli: 60 anni di fede e memorie in un libro a Lucca

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