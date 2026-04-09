Dal 10 aprile al 18 ottobre 2026 si terrà a Londra una mostra dedicata alla vita e allo stile della regina Elisabetta II. La futura sovrana nacque il 21 aprile 1926 e, inizialmente, non prevedeva di diventare regina. Nel 1936, lo zio abdicò, portando Elisabetta a salire al trono. Prima di quella data, avrebbe condotto una vita più riservata all’interno della famiglia reale.

Il 21 aprile 1926 veniva al mondo la futura regina Elisabetta. Alla nascita non pensava che sarebbe salita sul trono: se lo zio Edoardo VIII, nel 1936, non avesse abdicato, lei avrebbe continuato ad avere una vita defilata nella royal family. Il destino, invece, ha voluto che Elisabetta, sul trono, restasse ben sette decadi: dal 1952, anno della morte del padre, Giorgio VI, al 2022, quando scomparve alla veneranda età di 99 anni. Regina indiscussa della Storia – basta un generico «The Queen» per pensare a lei -, durante il suo lungo regno ha incontrato ben 7 papi, 14 presidenti degli Stati Uniti e 15 primi ministri britannici. Ha incantato il mondo con i suoi discorsi e i suoi coloratissimi abiti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 10 aprile al 18 ottobre 2026 va in scena a Londra "Queen Elizabeth II: Her Life in Style". Tutte le info e i dettagli

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Argomenti più discussi: Queen Elizabeth II: Her Life in Style, la mostra su Elisabetta II; Regina Elisabetta II: il segreto dei suoi abiti; Tra Londra, Windsor e Balmoral, i luoghi di Elisabetta II nel centenario della nascita. Con sorprese; Buckingham Palace esporrà la più grande collezione mai vista di abiti della regina Elisabetta II in una mostra storica che inizierà la prossima settimana – e il suo abito da sposa e quello da incoronazione saranno tra i 200 oggetti in mostra che i londinesi potra.

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