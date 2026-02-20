Queen | in arrivo la riedizione deluxe di Queen II

Queen ha annunciato una versione deluxe di “Queen II” dopo più di cinquant’anni dalla sua prima uscita. La riedizione include brani rimasterizzati e materiale inedito, offrendo ai fan un’esperienza più ricca e dettagliata. La band ha lavorato per preservare l’essenza originale, arricchendola con approfondimenti e fotografie mai pubblicate prima. La nuova edizione sarà disponibile nelle prossime settimane, attirando l’attenzione degli appassionati di musica classica e rock.

LONDRA – Oltre mezzo secolo dopo la sua prima apparizione, Queen II torna a splendere in una nuova veste che ne esalta la forza visionaria e l’ambizione senza compromessi. Il secondo album dei Queen, pubblicato originariamente nel 1974, è stato remixato, rimasterizzato e ampliato in un’imponente “Queen II Collector’s Edition” da 5 cd e 2 lp in uscita il 27 marzo, affiancata da una Deluxe Edition disponibile in 2 cd, lp nero, vinile picture disc, cd e cassetta, con il nuovo mix 2026. Un ritorno che non è semplice operazione celebrativa, ma una rilettura profonda di un’opera che molti considerano il primo vero capolavoro della band.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Queen: in arrivo la riedizione deluxe di “Queen II” Leggi anche: La Russia di Putin trasforma una canzone dei Queen in un reato politico Leggi anche: Dancing queen di Camila Fabbri : Recensione Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Queen: in arrivo la riedizione deluxe di Queen II -; 15 febbraio: QUEENMANIA al Palatour, il più grande tributo ai Queen in Europa – Bitritto; We Will Rock You, l'energia dei Queen ambientata in un futuro distopico in scena alla ChorusLife Arena; Via dei Matti n° 0, puntata dedicata ai Queen con gli Oblivion come ospiti musicali. Queen: è in arrivo un sequel di Bohemian rhapsody?Fonti vicine a Hollywood, negli Usa, ne sono convinte: 20th Century Studios sta preparando un sequel di Bohemian Rhapsody, il film che nel 2018 raccontò al cinema l'ascesa di Freddie Mercury (interp ... rockol.it Queen + Adam Lambert: in arrivo l’album Live Around the World. Guarda il trailerI Queen + Adam Lambert hanno annunciato l’uscita dell’album Live Around the World. Dalla loro prima apparizione insieme nel 2009, quando Brian May e Roger Taylor sono stati ospiti alla finale ... virginradio.it QUEEN: È IN ARRIVO UN SEQUEL DI "BOHEMIAN RHAPSODY" Voci dagli Usa: "Il progetto c'è". Ecco cosa si sa di concreto. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756793/queen-bohemian-rhapsody-film-sequel-quando-uscira - facebook.com facebook