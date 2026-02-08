Biglietti Milan Inter dal 10 febbraio inizia la vendita | ecco i prezzi e tutte le info in vista del derby

Da martedì 10 febbraio si aprono le vendite dei biglietti per il derby di campionato tra Milan e Inter. I fan delle due squadre possono già prenotare i loro posti, mentre i prezzi e le modalità di acquisto sono stati annunciati. La sfida si avvicina e la corsa ai biglietti sta già scatenando entusiasmo tra i tifosi.

Inter News 24 Biglietti Milan Inter, al via la vendita da martedì 10 febbraio: ecco tutte le info e i prezzi in vista del derby di campionato. L'attesa per la stracittadina milanese sta per finire. Nel weekend del 7-8 marzo, in occasione della 28.a giornata di Serie A, andrà in scena il Derby di Milano. Sebbene si giochi ufficialmente in trasferta per i ragazzi di Cristian Chivu, il popolo nerazzurro è pronto a far sentire la propria voce. Da martedì 10 febbraio, infatti, aprirà ufficialmente la vendita dei tagliandi per il Secondo Anello Verde, il cuore del tifo interista a San Siro, al prezzo di 49€ (più commissioni).

