Faro Controcorrente verso le amministrative possibile candidatura a sindaco a Ribera

Il gruppo Faro Controcorrente di Ribera pensa a una candidatura propria per le prossime elezioni comunali. Francesco D’Anna, il responsabile, ha spiegato che stanno valutando se presentare un candidato a sindaco. La decisione arriverà presto, mentre la campagna elettorale si avvicina.

Il responsabile del "Faro Controcorrente di Ribera", Francesco D'Anna, annuncia che il gruppo sta valutando la possibilità di presentare un proprio candidato a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Il gruppo invita cittadini e simpatizzanti a partecipare agli incontri che si tengono ogni giorno dalle 18 alle 20 nella sede di corso Umberto I, 23.

Approfondimenti su Faro Controcorrente

A Ribera nasce il primo “Faro” di Controcorrente, un movimento di cittadini uniti per promuovere un approccio innovativo alla politica e all’amministrazione pubblica.

