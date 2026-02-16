Cane incastrato in un tubo salvato dai vigili del fuoco a Sesto Fiorentino

Un cane è rimasto intrappolato in un tubo a Sesto Fiorentino, e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarlo. L’animale era incastrato in una tubazione di circa 50 centimetri di diametro lungo via di Lungo Gavine. I pompieri di Calenzano sono arrivati sul posto e hanno lavorato per liberare il cane, che si trovava in una posizione difficile da raggiungere.

SESTO FIORENTINO – – I vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano, sono intervenuti in via di Lungo Gavine, per il salvataggio di un cane rimasto bloccato all'interno di una tubazione in muratura del diametro di 50 centimetri. Si è concluso alle 20,40 il complesso intervento per il salvataggio del meticcio, rimasto bloccato a circa 3 metri all'interno di un portavia in muratura. I vigili del fuoco hanno scavato e rimosso la terra dall'apertura, per proseguire con la rimozione della terra accumulata con le ultime piogge all'interno della tubatura in cemento restringendo ulteriormente lo spazio.