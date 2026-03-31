Il tetto di un palazzo storico situato vicino a porta San Pietro a Viterbo è crollato, suscitando l’attenzione delle autorità locali. La Lega ha commentato la vicenda criticando l’operato di un membro dell’amministrazione, accusandolo di non conoscere le modalità per affrontare il deterioramento dell’edificio. Il palazzo, noto come Donna Olimpia, sta vivendo un progressivo stato di degrado.

L'immobile di via San Pietro vittima del totale abbandono. Tra project financing dell'amministrazione Arena e un privato interessato alla riqualificazione, nel frattempo viene giù e Andrea Micci attacca Il declino di palazzo Donna Olimpia, storico immobile a ridosso di porta San Pietro a Viterbo, è continuo e negli ultimi giorni è tornato a far parlare di sé. Nella settimana passata una piccola porzione del tetto nell'ala del palazzo (noto anche come palazzo Pamphili) che si allunga su via San Pietro ha ceduto ed è crollata, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. I soccorritori, utilizzando un cestello, hanno provveduto a rimuovere le parti di copertura rimaste pericolanti per rimettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Crolla il tetto di palazzo Donna Olimpia, la Lega: "Frontini non ha idea di come rimediare all'indegno degrado"

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