memoria come dovere gli archivi di stato italiani ricordano la shoah

In occasione della Giornata della Memoria, gli Archivi di Stato italiani sottolineano l'importanza di preservare e condividere la memoria della Shoah. Attraverso i documenti storici, si rinnova l’impegno a ricordare gli eventi passati, affinché siano di insegnamento e monito per le generazioni future. La memoria rappresenta un dovere civico e un modo per mantenere vivo il ricordo di un periodo cruciale della storia.

Nella Giornata della Memoria, gli Archivi di Stato ci ricordano che la storia non è solo un racconto del passato, ma un insegnamento per il presente e un monito per il futuro. Le iniziative promosse in tutta Italia sono un importante contributo per mantenere vivo il dolore della Shoah e delle persecuzioni razziali, riflettendo sulle conseguenze delle leggi razziali e sul ruolo delle istituzioni nella costruzione o nella negazione dei diritti. Le mostre, gli incontri e le attività di divulgazione offrono l’occasione per ascoltare le voci di chi è stato colpito dalla persecuzione, per comprendere le storie di vite spezzate e per riflettere sul valore della memoria come responsabilità civile. 🔗 Leggi su Parlami.eu

