Da Livorno, Francesca Fangio si prepara a nuove sfide nel mondo del nuoto. Specializzata nella disciplina dei 200 rana, è considerata una figura di rilievo nel panorama italiano. Recentemente, ha partecipato a eventi nazionali e internazionali, con l’obiettivo di qualificarsi per le prossime Olimpiadi. La nuotatrice si racconta in un’intervista a Swim Zone, il format dedicato alle storie del mondo acquatico.

Nuovo appuntamento con Swim Zone, il format dedicato al nuoto: ospite della puntata è Francesca Fangio, specialista dei 200 rana e protagonista del nuoto italiano degli ultimi anni. Livornese, classe 1995, Fangio si è messa in luce fin da giovane distinguendosi non solo nella rana ma anche nei 200 e 400 misti. La convocazione in Nazionale arriva presto, con la partecipazione agli Europei juniores di Belgrado, mentre nel 2014 conquista il secondo posto agli Assoluti prima di affermarsi definitivamente nel 2015 con il titolo italiano. La svolta della carriera arriva sei anni più tardi con il record italiano nei 200 rana, strappato a Ilaria Scarcella dopo ben 12 anni, e il debutto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Da Livorno alle Olimpiadi e a caccia di nuovi traguardi: Francesca Fangio si racconta a Swim Zone

Swim Zone speciale Livorno: interviste a Razzetti, Cocconcelli, Frigo e MascoloPuntata speciale di Swim Zone direttamente dal Meeting di Livorno, uno degli appuntamenti chiave della stagione in vista dei Campionati Italiani...

Swim Zone speciale Livorno: interviste a Mascolo, Razzetti, Cocconcelli e FrigoPuntata speciale di Swim Zone direttamente dal Meeting di Livorno, uno degli appuntamenti chiave della stagione in vista dei Campionati Italiani...

Da Livorno alle Olimpiadi e a caccia di nuovi traguardi: Francesca Fangio si racconta a Swim Zone

Si parla di: Città di Empoli di nuoto. Il Meeting torna a casa: È motivo d’orgoglio.

Da Livorno alle Olimpiadi e a caccia di nuovi traguardi: Francesca Fangio si racconta a Swim ZoneNuovo appuntamento con Swim Zone, il format dedicato al nuoto: ospite della puntata è Francesca Fangio, specialista dei 200 rana e protagonista del nuoto ... oasport.it

Federazione Italiana Nuoto - Olimpiadi. Quadarella quarta, ottavo Razzetti. Out Ceccon e FangioDalle delusioni è sempre risorta nel giro di poche ore. Esce dall'acqua con la consapevolezza di aver dato tutto, ma questa volta non è bastato a Simona Quadarella che finisce quarta nei 1500 stile ... federnuoto.it