Esce per andare a scuola Forlì e scompare si cerca la 15enne Hana | potrebbe essere a Milano

Una ragazza di 15 anni, scomparsa venerdì 27 marzo a Forlì, è attualmente al centro delle ricerche. Dall'ultima posizione del suo cellulare, si sospetta che possa trovarsi a Milano. Le forze dell'ordine stanno verificando le sue ultime tracce e monitorando eventuali spostamenti. La famiglia ha avviato le ricerche e chiede collaborazione alla popolazione.