Esce per andare a scuola Forlì e scompare si cerca la 15enne Hana | potrebbe essere a Milano
Una ragazza di 15 anni, scomparsa venerdì 27 marzo a Forlì, è attualmente al centro delle ricerche. Dall'ultima posizione del suo cellulare, si sospetta che possa trovarsi a Milano. Le forze dell'ordine stanno verificando le sue ultime tracce e monitorando eventuali spostamenti. La famiglia ha avviato le ricerche e chiede collaborazione alla popolazione.
Si cerca la 15enne Hana, scomparsa da Forlì nella giornata di venerdì 27 marzo. La ragazzina potrebbe essere a Milano, dove è stato localizzato per l'ultima volta il suo cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Esce di casa per andare a scuola, ma prende un treno per Milano e scompare: si cerca il 14enne Diego BaroniSi cerca il 14enne Diego Baroni, scomparso a San Giovanni Lupatoto (Verona) nella mattinata del 12 gennaio.
Leggi anche: Esce di casa per andare a scuola ma scompare nel nulla: si cerca disperatamente Elena. Troppo piccola
Tutto quello che riguarda Esce per andare a scuola Forlì e...
Temi più discussi: Non risponde agli amici. Trovato morto in casa; ? Esce di casa per andare a votare, muore al seggio elettorale; Giuseppe Bravin esce di casa e scompare, il 61enne trovato morto dopo oltre 24 ore di ricerche; Acilia, 14enne scomparsa: esce per andare a scuola e svanisce nel nulla.
Italia, esce da casa per andare a scuola ma scompare nel nulla. Si cerca Elena, ha 14 anni (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu
Ritrovata Elena, la ragazza di 14 anni che ieri era scomparsa a Reggio Emilia mentre andava a scuolaA Reggio Emilia si cerca Elena, ha 14 anni: la ragazza ieri è uscita da casa per andare a scuola ma non ci è mai arrivata ... fanpage.it
Delmastro esce di scena, ma su tutta questa storia sono ancora tanti i punti da chiarire (di Vincenzo Bisbiglia e Giuseppe Pipitone) - facebook.com facebook
@ElettraLambo commossa ti amiamo #canzonissima esce dalla sua comfort zone e canta Alta Marea x.com