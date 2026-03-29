Esce per andare a scuola e scompare | si cerca la 15enne Hana possibile pista Milano

Una ragazza di 15 anni è scomparsa venerdì 27 marzo dopo essere uscita di casa per recarsi a scuola. Le ricerche sono attualmente in corso nella zona di Milano, dove si sospetta possa trovarsi. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle autorità, che stanno coordinando le indagini per cercarla. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla situazione.

Cresce l’ansia per la scomparsa di Hana, una ragazza di 15 anni di cui non si hanno più notizie da venerdì 27 marzo. La giovane si è allontanata da Forlì (Forlì-Cesena) nella mattinata, dopo essere uscita di casa con l’intenzione di raggiungere la scuola, ma non è mai arrivata in classe. Da quel momento si sono perse completamente le sue tracce e sono scattate le ricerche. Secondo quanto ricostruito dalla famiglia, la ragazza si sarebbe fatta accompagnare fino alla fermata dell’autobus. Da lì però il suo percorso si interrompe, senza ulteriori elementi certi sugli spostamenti successivi. Le ore passano e cresce la preoccupazione tra i familiari e le persone che la conoscono, mentre gli investigatori cercano di ricostruire ogni dettaglio utile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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