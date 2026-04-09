Da Conte a Renzi Il confronto in Aula è da campagna elettorale

Nel Parlamento si è svolto un dibattito acceso e caratterizzato da toni politici, con interventi di diversi esponenti di spicco. Dopo l’informativa del presidente del consiglio, le discussioni si sono concentrate su temi internazionali e di politica interna, con commenti che hanno diviso le forze politiche. Alcuni esponenti hanno espresso posizioni critiche, altri si sono aperti a possibili accordi di maggioranza, creando un clima di confronto che ricorda quello di una campagna elettorale.

Conte guarda a Mosca, Monti chiede poche riforme, Calenda apre alla maggioranza. Un clima polemico e da campagna elettorale ha caratterizzato il dibattito nei due rami del Parlamento dopo l’informativa urgente del presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Le opposizioni si presentano divise nell’esposizione dei singoli leader, come Conte, Schlein, Renzi, tutti in campo per una partita personale in chiave primarie, ma unite dalla mancata volontà di collaborare su quelli che il senatore a vita Mario Monti ha definito “poche cose che si potrebbero insieme fare in questo anno e mezzo che manca alle elezioni”. L’ex rettore della Bocconi si è... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Da Conte a Renzi. Il confronto in Aula è da campagna elettorale Occupazione, il Pd: "Il Decreto Reggio non è un bancomat da campagna elettorale"Il gruppo dem in Consiglio comunale: "La questione è troppo seria per essere trasformata in uno slogan o in un’operazione di marketing politico"... Leggi anche: Primi veleni da campagna elettorale, Scurria annuncia: "Querelo De Luca" Salvini citato negli Epstein files, opposizioni: Lega finanziata da Bannon Chiarisca Temi più discussi: Leadership campo largo, Renzi: Se Schlein e Conte si sfidano voto Schlein; I rottamandi I riformisti e Renzi in apnea tra Schlein e Conte (e forse si riapre uno spazio al centro); Il pressing dei 5s sulle primarie agita gli alleati, Renzi dice sì; Renzi: Destra sotto botta, occasione d’oro per noi. Primarie, subito le regole. RENZI & CONTE | Quella nostalgia per i Premier eletti dal Quirinale (e dalla Casa Bianca)Matteo Renzi e Giuseppe Conte sono tornati alla ribalta nella scena politica dopo il referendum sulla giustizia ... ilsussidiario.net Il pressing dei 5s sulle primarie agita gli alleati, Renzi dice sìPrimarie sì, primarie no. L'accelerazione impressa da Giuseppe Conte al dibattito nel centrosinistra agita gli alleati e inizia a definire i posizionamenti. Matteo Renzi sposa la linea della consultaz ... ansa.it Nei giorni scorsi, il Presidente Conte e una delegazione di nostri parlamentari hanno incontrato una rappresentanza delle APCSM per confrontarci sulla riforma della sanità militare. L’obiettivo dichiarato era un riordinamento secondo una logica Interforze, ma - facebook.com facebook Lega, meloniani e fondi Mic. A Ferrara c’è il “Conte festival” x.com