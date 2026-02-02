Sabato a Torino, durante il corteo pro Askatasuna, si sono verificati momenti di grande tensione. La manifestazione si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia tra manifestanti e forze dell’ordine. Le violenze hanno attirato l’attenzione di tutti, ma ciò che ha fatto parlare di più sono le riflessioni politiche emerse dopo l’evento. Tra chi critica le azioni e chi cerca di capire le ragioni di quella protesta, il dibattito si accende ancora.

Quanto accaduto sabato a Torino durante il corteo pro Askatasuna continua a far discutere, non solo per le violenze che hanno trasformato la manifestazione in un campo di battaglia urbano, ma soprattutto per le riflessioni politiche e culturali che ne sono seguite. Vetrine e bancomat distrutti, scontri con le forze dell’ordine e un agente di polizia di 29 anni finito in ospedale dopo essere stato aggredito: un bilancio pesante che ha riacceso il dibattito sul rapporto tra piazza, sicurezza e responsabilità politica. Leggi anche: Askatasuna, Ilaria Salis: “Sono lì con il cuore”. FdI fa esplodere la polemica social: “Sempre dalla parte sbagliata” A intervenire con un’analisi articolata è Concita De Gregorio, che sulle colonne di Repubblica invita a spostare il fuoco della discussione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Askatasuna, la strana teoria di Concita De Gregorio: “A chi conviene lo scontro, il tornaconto del governo…”

