Da Cecilia Sala ai Subsonica | tre giorni di grandi eventi nel cuore di Milano

Dal 10 al 12 aprile, nel centro di Milano, si svolge la terza edizione del festival organizzato da Chora Media. L'evento si tiene presso il Conservatorio Giuseppe Verdi e vede la partecipazione di artisti come Cecilia Sala e i Subsonica. Durante i tre giorni, si svolgeranno vari eventi e spettacoli aperti al pubblico. La manifestazione coinvolge diverse discipline artistiche e culturali, attirando un pubblico di appassionati e professionisti.

Dal 10 al 12 aprile il Conservatorio Giuseppe Verdi apre le porte alla terza edizione del festival di Chora Media. Grandi ospiti del giornalismo, del cinema e dell'editoria saranno i protagonisti di una tre giorni di incontro e riflessione. Tra i grandi nomi presenti: Cecilia Sala, Mario. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Estate 2026, in piazza Cavour un'arena da circa 6mila posti sarà il cuore dei grandi eventi nel capoluogoSarà allestita dall’amministrazione con palco coperto, impianti e area per il pubblico spettacolo e sarà destinata ad accogliere concerti, spettacoli...

Mattarella a Milano per i Giochi invernali: tre giorni di eventi istituzionali e olimpiciABBONATI A DAYITALIANEWS La visita del Presidente della Repubblica nel cuore di Milano Cortina 2026 In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di...

Temi più discussi: Il Premio Unicef - Link 2026 a Cecilia Sala: Ha dato voce alle storie di tanti bambini e famiglie - FNSI; Iran, Cecilia Sala: I leader di ora più bellicosi di quelli di prima; A Cecilia Sala il Premio 'Unicef-Link'; Quando una comunità ascolta la guerra: la lezione di Cecilia Sala ad Atripalda.

Cecilia Sala arrestata in IranLe ultime notizie su Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre. La notizia del suo arresto è stata resa nota solo venerdì 27 dicembre dal Ministero degli Affari Est ... fanpage.it

Cecilia Sala da Fazio: a che ora, dove vederla, cosa ha detto nei giorni scorsi e cosa diràIl conto alla rovescia è partito. Domani, per la prima volta dal suo rilascio, la giornalista Cecilia Sala sarà ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Nove. L’annuncio è partito dai canali social ... ilmessaggero.it

#omnibus La tregua tra Iran e USA, i bombardamenti di Israele in Libano e la situazione nello stretto di Hormuz nel commento e nell'analisi di Cecilia Sala x.com

Cecilia Sala riceverà il riconoscimento sabato 11 aprile, alle 16.30 nella Link Arena in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste Leggi https://www.il-meridiano.it/notizie/21768-a-cecilia-sala-il-premio-unicef-link-2026-riconoscimento-a-chi-da-voce-allinfanzia-vulner - facebook.com facebook