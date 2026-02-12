Estate 2026 in piazza Cavour un' arena da circa 6mila posti sarà il cuore dei grandi eventi nel capoluogo

L’estate del 2026 ad Ancona si anima con una grande novità. In piazza Cavour sorgerà un’arena di circa 6 mila posti, pensata per ospitare concerti e grandi eventi. La Giunta comunale ha dato il via libera alle linee di indirizzo per realizzarla, su proposta dell’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio. L’obiettivo è rendere il centro della città il punto di riferimento per l’estate, attirando pubblico e creando un vero e proprio cuore pulsante di iniziative.

Sarà allestita dall’amministrazione con palco coperto, impianti e area per il pubblico spettacolo e sarà destinata ad accogliere concerti, spettacoli e manifestazioni culturali di rilievo nazionale e internazionale ANCONA - Sarà Piazza Cavour il centro dei grandi eventi dell’estate 2026. La Giunta comunale, su proposta dell’Assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di un’arena estiva nel cuore della città, destinata ad accogliere concerti, spettacoli e manifestazioni culturali di rilievo nazionale e internazionale. Dopo la positiva esperienza dell’Arena sul Mare al Porto Antico nell’estate 2025, che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, la scelta ricade su uno spazio ancora più centrale e simbolico.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Ancona Cavour

Emma torna a conquistare i palchi italiani con il suo

La piazza dei Cavalieri si anima con l’arrivo di Pisa Summer Knights, la rassegna estiva che quest’anno il Comune ha deciso di anticipare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ancona Cavour

Argomenti discussi: Estate di Stelle: la voce di Giorgia in Piazza Grande a Palmanova; Pisa Summer Knights accende il cuore dell'estate pisana in piazza dei Cavalieri; Riapertura di Porta Veronensis, in estate i lavori per il nuovo allestimento; Giorgia in concerto a Palmanova: unica data del tour in Friuli Venezia Giulia.

Siena, Vincenzo Bocciarelli: A Carnevale voglio la città in maschera in Piazza del CampoVincenzo Bocciarelli, direttore dei Teatri di Siena, è in piena fase di scouting per definire la programmazione dei prossimi mesi, la stagione teatrale 2026-27 e l’estate 2026. Intervenuto in diretta ... radiosienatv.it

Quando Piazza San Marco diventa musica: Venezia prepara un’estate da leggendaQuattro voci, quattro storie, un’unica piazza. Bocelli, Baglioni, Cocciante e Bennato trasformano l’estate 2026 in un racconto sonoro che attraversa generazioni, memoria e bellezza ... metropolitano.it

POOH 60 - LA NOSTRA STORIA ESTATE 10 luglio - Marsciano (PG) - Stadio Alberto Checcarini - https://www.ticketone.it/event/pooh60-la-nostra-storia-estate-stadio-a-checcarini-21252168/ 13 luglio – Asti, Piazza Alfieri - https://www.ticketone.it/event/pooh - facebook.com facebook