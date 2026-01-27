La visita di Sergio Mattarella a Milano, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2026, rappresenta un momento istituzionale importante. Per tre giorni, il Presidente parteciperà a eventi ufficiali che segnano l’avvio di questa manifestazione internazionale, sottolineando il ruolo di Milano come sede principale dell’evento. Un’occasione per rafforzare il legame tra l’Italia e i Giochi, attraverso incontri e iniziative di rilievo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La visita del Presidente della Repubblica nel cuore di Milano Cortina 2026. In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Milano per tre giorni di appuntamenti ufficiali che accompagneranno le fasi inaugurali dell’evento. Il 2 febbraio: il CIO alla Scala e l’accoglienza a Palazzo Marino. La sera di lunedì 2 febbraio, come comunicato dal CONI, il Capo dello Stato prenderà parte all’ inaugurazione della 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale al Teatro alla Scala, con inizio alle ore 19. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mattarella a Milano per i Giochi invernali: tre giorni di eventi istituzionali e olimpici

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il presidente Sergio Mattarella sarà presente a Milano lunedì 2 febbraio per l’inaugurazione della 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale, che si terrà al Teatro alla Scala alle 19.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Fondazione Milano-Cortina 2026: il Presidente Mattarella riceve una delegazione; Giochi Olimpici: Mattarella incontra la Fondazione Milano Cortina; Olimpiadi a Milano tra zone rosse, strade chiuse e Duomo off limits: tutto quello che c’è da sapere; Milano-Cortina, Mattarella: ‘Straordinario progetto di coraggio’.

Mattarella tre giorni a Milano per i Giochi invernali(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Per i Giochi di Milano Cortina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà tre giorni nel capoluogo lombardo. La sera del 2 febbraio, informa una nota del Coni, p ... corrieredellosport.it

Il Presidente della Repubblica Mattarella a Milano per l'apertura delle OlimpiadiIl 5 e il 6 febbraio l'incontro con gli atleti e i Capi di Stato, poi gli eventi della giornata inaugurale. A Milano il presidente del Cio Coventry ... rainews.it

#Tg2000, #27gennaio 2026 – ore 12 #Minneapolis #Pretti #Trump #ICE #MilanoCortina2026 #Ucraina #Odessa #Gerasimov #Zelensky #Iran #GiornataDellaMemoria #Olocausto #Shoah #Mattarella #Milano #CransMontana #Niscemi #Francia #social #Tv20 - facebook.com facebook

#Tg2000, #27gennaio 2026 – ore 12 #Minneapolis #Pretti #Trump #ICE #MilanoCortina2026 #Ucraina #Odessa #Gerasimov #Zelensky #Iran #GiornataDellaMemoria #Olocausto #Shoah #Mattarella #Milano #CransMontana #Niscemi #Francia #social #Tv20 x.com