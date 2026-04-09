Da Bobo Vieri a Fabrizio Corona fino a Ricky Tognazzi | ecco tutti i nuovi nomi dei vip spiati da Equalize
Recentemente sono stati resi noti alcuni nomi di personaggi pubblici coinvolti in un’indagine riguardante presunti accessi abusivi alle banche dati di un’agenzia investigativa. Tra i nomi emergono ex calciatori, personaggi dello spettacolo e giornalisti, con l’indagine ancora in corso e nessuna smentita ufficiale da parte delle persone coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità competenti.
Da Christian Vieri a Fabrizio Corona, fino a Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli. Sono tanti i nuovi nomi delle persone “spiate” attraverso i presunti accessi abusivi dell’agenzia investigativa Equalize alle “banche dati”. I loro nomi, come quelli di altri personaggi noti, compaiono nel lungo elenco delle vittime dei dossieraggi negli atti dell’ inchiesta milanese, il cui secondo maxi-filone è stato chiuso oggi con 81 indagati. In particolare, i nomi della firma del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli, dell’ex calciatore Bobo Vieri e dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona – ma anche quelli dell’imprenditrice e volto tv Sonia Bruganelli e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Caso Equalize, tra gli spiati anche Bobo Vieri, Corona e Ricky TognazziCi sono anche Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante della Juve, dell'Inter e della Nazionale, l'ex agente fotografico Fabrizio Corona, la blogger...
Inchiesta hacker: spiati anche Corona, Lucarelli e Bobo VieriL’ex ‘re dei paparazzi’ Fabrizio Maria Corona, Selvaggia Lucarelli e l’ex bomber dell’Inter e della nazionale Christian ‘Bobo’ Vieri.
Temi più discussi: Elisabetta Canalis, tutti gli amori: la storia tormentata con Bobo Vieri, il flirt con Maccio Capatonda, la relazione hollywoodiana con...; Caso Equalize, tra gli spiati anche Bobo Vieri, Corona e Ricky Tognazzi; Mondiali, oggi l'Italia deve incrociare le dita ai Playoff, ma 30 anni fa esordiva il Re dei bomber; Elisabetta Canalis, tutti gli amori: la storia tormentata con Bobo Vieri, il flirt con Maccio Capatonda, la relazione hollywoodiana con...
Equalize: tra gli spiati anche Bobo Vieri, Fabrizio Corona e Selvaggia LucarelliNuovi dettagli emergono dall’inchiesta milanese su presunti accessi abusivi a banche dati da parte del gruppo Equalize (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it
Inchiesta hacker: spiati anche Corona, Lucarelli e Bobo VieriL'ex 're dei paparazzi' Fabrizio Maria Corona, Selvaggia Lucarelli e l'ex bomber dell'Inter e della nazionale Christian 'Bobo' Vieri. Sono tre delle nuove ... lapresse.it
Un tuffo nel passato Ve lo ricordate Sweet Years Il brand di Bobo Vieri e Paolo Maldini che a inizio 2000 rappresentava un’assoluta tendenza tra i giovani, anzi quasi uno status. Si impone di forza nel mercato del mondo casual, con i caratteristici cuori r - facebook.com facebook