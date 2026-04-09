Recentemente sono stati resi noti alcuni nomi di personaggi pubblici coinvolti in un’indagine riguardante presunti accessi abusivi alle banche dati di un’agenzia investigativa. Tra i nomi emergono ex calciatori, personaggi dello spettacolo e giornalisti, con l’indagine ancora in corso e nessuna smentita ufficiale da parte delle persone coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità competenti.

Da Christian Vieri a Fabrizio Corona, fino a Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli. Sono tanti i nuovi nomi delle persone “spiate” attraverso i presunti accessi abusivi dell’agenzia investigativa Equalize alle “banche dati”. I loro nomi, come quelli di altri personaggi noti, compaiono nel lungo elenco delle vittime dei dossieraggi negli atti dell’ inchiesta milanese, il cui secondo maxi-filone è stato chiuso oggi con 81 indagati. In particolare, i nomi della firma del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli, dell’ex calciatore Bobo Vieri e dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona – ma anche quelli dell’imprenditrice e volto tv Sonia Bruganelli e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Bobo Vieri a Fabrizio Corona fino a Ricky Tognazzi: ecco tutti i nuovi nomi dei vip spiati da Equalize

Caso Equalize, tra gli spiati anche Bobo Vieri, Corona e Ricky TognazziCi sono anche Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante della Juve, dell'Inter e della Nazionale, l'ex agente fotografico Fabrizio Corona, la blogger...

Inchiesta hacker: spiati anche Corona, Lucarelli e Bobo VieriL’ex ‘re dei paparazzi’ Fabrizio Maria Corona, Selvaggia Lucarelli e l’ex bomber dell’Inter e della nazionale Christian ‘Bobo’ Vieri.

Temi più discussi: Elisabetta Canalis, tutti gli amori: la storia tormentata con Bobo Vieri, il flirt con Maccio Capatonda, la relazione hollywoodiana con...; Caso Equalize, tra gli spiati anche Bobo Vieri, Corona e Ricky Tognazzi; Mondiali, oggi l'Italia deve incrociare le dita ai Playoff, ma 30 anni fa esordiva il Re dei bomber; Elisabetta Canalis, tutti gli amori: la storia tormentata con Bobo Vieri, il flirt con Maccio Capatonda, la relazione hollywoodiana con...

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Un tuffo nel passato Ve lo ricordate Sweet Years Il brand di Bobo Vieri e Paolo Maldini che a inizio 2000 rappresentava un’assoluta tendenza tra i giovani, anzi quasi uno status. Si impone di forza nel mercato del mondo casual, con i caratteristici cuori r - facebook.com facebook