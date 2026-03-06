VIDEO | Sciacca si candida a sindaco | Vogliamo dare alla città una guida sobria Scurria? Resta un amico

Gaetano Sciacca si candida di nuovo a sindaco di Messina, annunciando di voler offrire una guida sobria alla città. Dopo aver partecipato alle elezioni del 2018 con il Movimento 5 Stelle, questa volta si presenta con il comitato civico Rinascita Messina. La sua candidatura è rivolta al sindaco dimissionario Federico Basile, con l’obiettivo di affrontare la prossima tornata elettorale.

L'ingegnere corre per Palazzo Zanca con il movimento civico Rinascita Messina. Tra gli argomenti trattati anche quello del duello con il candidato del centrodestra Gaetano Sciacca bis, nella corsa a Palazzo Zanca. Dopo la candidatura del 2018, in cui l'ingegnere si presentò tra le fila del Movimento 5 Stelle, adesso Sciacca riparte dal comitato civico Rinascita Messina lanciando la sfida al sindaco dimissionario Federico Basile. Tra gli avversari anche il candidato del centrodestra Marcello Scurria, su cui lo stesso Sciacca si è soffermato. Esposto nel dettaglio anche il programma elettorale. "Basile non ha studiato, ecco perché le nomine sono illegittime", Scurria replica sugli amministratori delle partecipate 🔗 Leggi su Messinatoday.it

