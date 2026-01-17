Al Tar dell' Umbria l' autorizzazione negata al parco eolico Phobos | La Regione ha una seconda possibilità per dare forza alle istanze del Comune

Il Tar dell'Umbria ha negato l’autorizzazione al parco eolico Phobos, offrendo alla Regione una seconda opportunità per considerare le istanze del Comune. Il 27 gennaio, nello stesso giorno del progetto stadio-clinica, si terrà la discussione cautelare del ricorso presentato da Rwe Renewables Italia contro il diniego, in vista di un possibile ripensamento sulle decisioni adottate.

Si discuterà il 27 gennaio, lo stesso giorno del progetto stadio-clinica, anche la questione relativa all’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio del parco eolico Phobos. Sia il Comune di Orvieto che la Regione condividono la loro posizione contraria al progetto, ma avanza la polemica per la diversa strategia di azione tra i due enti Tra dieci giorni - il 27 gennaio nello stesso giorno del progetto stadio-clinica - arriverà di fronte al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, in camera di consiglio, la trattazione cautelare del ricorso presentato dalla “Rwe Renewables Italia” contro il diniego della conferenza dei servizi regionale all’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio del parco eolico Phobos. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Parco Eolico, arriva il no del Tar. Ricorso di Emilia Prime bocciato

Leggi anche: "No al progetto eolico". I cittadini contestano la proposta di impianto nel cuore del Parco

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dalla prima pagina - Eolico, Umbria contro Rwe sul progetto Phobos: La Regione Umbria si è costituita in giudizio sul ricorso di Rwe contro lo stop all'autorizzazione del progetto eolico Phobos. L'iter del progetto va avanti dal 2021, quando Rwe ha chiesto l'au - facebook.com facebook