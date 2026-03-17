CD Projekt RED ha annunciato un nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077 dedicato alle console PS5 Pro. Dopo vari interventi tecnici, il gioco sarà ottimizzato per sfruttare le potenzialità della console di nuova generazione. L’aggiornamento mira a migliorare le prestazioni e la qualità visiva, consentendo al titolo di funzionare meglio su hardware più avanzato.

Dopo anni di aggiornamenti e miglioramenti tecnici, Cyberpunk 2077 si prepara a sfruttare anche l’hardware della nuova generazione di console. Lo studio polacco CD Projekt RED ha annunciato l’arrivo di un aggiornamento gratuito pensato appositamente per PS5 Pro. L’obiettivo non è introdurre nuovi contenuti, ma permettere al gioco di utilizzare in modo più efficace la maggiore potenza della console. L’annuncio è arrivato tramite i canali social ufficiali del titolo, con la promessa di ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Si tratta di un ulteriore passo nel lungo percorso di ottimizzazione del celebre RPG futuristico. La notizia arriva dopo un lungo percorso di evoluzione tecnica del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Cyberpunk 2077, CD Projekt RED annuncia l’aggiornamento per PS5 Pro

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