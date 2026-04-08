Cyberpunk 2077 disponibile la versione PS5 Pro

L’8 aprile è stato lanciato un aggiornamento per la versione PlayStation 5 Pro di Cyberpunk 2077. La notizia è stata annunciata da CD Projekt RED, che ha reso disponibile questa versione migliorata del videogioco. L’aggiornamento riguarda le console di nuova generazione e porta con sé modifiche specifiche per il modello Pro di PlayStation 5. La disponibilità è stata comunicata ufficialmente tramite fonti dell’azienda sviluppatrice.

(Adnkronos) – CD Projekt RED ha ufficializzato il rilascio dell'aggiornamento dedicato a PlayStation 5 Pro per Cyberpunk 2077, disponibile a partire dall'8 aprile. L'intervento tecnico si focalizza sull'integrazione delle architetture di ultima generazione fornite dall'hardware di metà generazione di Sony, a partire dal PlayStation Spectral Super Resolution. Questo sistema di upscaling basato sull'intelligenza artificiale interviene. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Cyberpunk 2077, CD Projekt RED annuncia l’aggiornamento per PS5 ProDopo anni di aggiornamenti e miglioramenti tecnici, Cyberpunk 2077 si prepara a sfruttare anche l’hardware della nuova generazione di console. PlayStation annuncia la versione aggiornata del PSSR di PS5 Pro, è disponibile ora con Resident Evil RequiemPlayStation rilancia sulla qualità visiva e lo fa con un aggiornamento tecnico di grande rilievo. Cyberpunk 2077 on LG G5 OLED | PS5 PRO RT Mode HDR Temi più discussi: Cyberpunk 2077, disponibile da oggi l’aggiornamento per PS5 Pro; Cyberpunk 2077, disponibile da oggi l’aggiornamento per PS5 Pro; Cyberpunk 2077, l'aggiornamento per PS5 Pro ha una data: ecco tutte le novità; Xbox Game Pass: indizi su Cyberpunk 2077 in arrivo con un post criptico. Cyberpunk 2077, disponibile la versione PS5 ProIl nuovo aggiornamento tecnico introduce il supporto alla tecnologia PSSR e tre diverse modalità grafiche per sfruttare la potenza della console Sony ... adnkronos.com Cyberpunk 2077 è un gioiello su PS5 Pro: da oggi miglioramenti a grafica, fluidità e illuminazioneCyberpunk 2077 si aggiorna oggi con un upgrade gratuito per PS5 Pro, realizzato da CD Projekt Red con l'obiettivo di sfruttare al massimo le capacità della console high-end di Sony dopo le numerose ri ... it.ign.com I fan di Cyberpunk 2077 possono finalmente essere contenti: CD Projekt RED ha annunciato l’arrivo dell’aggiornamento dedicato a PS5 Pro (ed è imminente). (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 su PlayStation Plus e Game Pass spingono i profitti di CD Projekt RED x.com