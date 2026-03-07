Gli artisti e la Form si preparano per l’appuntamento al Feronia, dove si svolgerà l’evento musicale. Donna Musica rappresenta il nuovo momento della stagione sinfonica MusicAttraverso 2026. La manifestazione coinvolge musicisti e ensemble che si esibiscono in questa data, offrendo un’occasione per ascoltare brani dal repertorio classico e contemporaneo. L’evento si svolge in una location dedicata alla musica dal vivo.

Donna Musica è il nuovo appuntamento della stagione sinfonica MusicAttraverso 2026 della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana, un concerto interamente dedicato alla creatività e all’interpretazione femminile sul podio e sul palcoscenico con un programma che riscopre e valorizza le opere di due grandi donne compositrici del XIX secolo a far da cornice al celeberrimo Concerto per violino di?ajkovskij. L’appuntamento al Teatro Feronia di San Severino è per oggi, alle 20.45. A dirigere l’orchestra alla guida di un programma che intreccia pagine di grande intensità e valore storico c’è Antonella De Angelis, fondatrice dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo, compagine interculturale composta da artiste di varie nazionalità, e con essa porta avanti obiettivi statutari quali la "Musica per la Pace, la Cultura e l’Educazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Artisti insieme con la Form per l’appuntamento al Feronia

Leggi anche: LDA e AKA 7even saranno a Sanremo 2026 con il brano Poesie Clandestine. I due artisti vivono insieme a Milano, insieme ad altri ragazzi

Leggi anche: "Angeli in vacanza" al Feronia. La commedia di Giulia Giontella

Aggiornamenti e notizie su Artisti insieme.

Temi più discussi: Artisti insieme con la Form per l’appuntamento al Feronia; Sal Da Vinci, pronta la festa con gli artisti napoletani: Tutti insieme per lui; GAI - Giovani Artisti Italiani: bando Movin'Up 2025/2026 Area Spettacolo e Arti Performative; Chi è Joan Thiele, la cantante che duetta con Nayt a Sanremo 2026. FOTO.

Artisti chiamati a raccolta: Insieme per Stella MarisLa Fondazione lancia #Iocisono per sostenere la nuova struttura pediatrica. Paolo Marioni presenta Insieme, una canzone per i piccoli pazienti. Gli artisti al servizio dell’ospedale dei bambini. È ... lanazione.it

Chi sono LDA e Aka7Even: i due Luca, uniti da Amici e insieme a Sanremo con Poesie clandestineLuca D’Alessio (figlio di Gigi) e Luca Marzano sono espressione di una generazione cresciuta tra streaming e talent show. I due artisti arrivano sul palco dell’Ariston con storie personali forti e un ... msn.com

I due artisti sono insieme per la prima volta in un vinile celebrativo. Le copie da collezione saranno disponibili solo per due giorni in pre-order x.com

- Come coppia non li vediamo per niente male insieme … Foto di Artisti & Comici Made in Napoli #eugeniomastrandrea #IreneGiancontieri #donmatteo - facebook.com facebook