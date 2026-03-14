Alle ore 17.30 si terrà alla biblioteca Ginestra di Montevarchi un incontro con l’autrice Lorenza Gentile, che presenterà il suo ultimo libro

Prosegue a suon di incontri con gli autori la rassegna " Scrittori in circolo ". Oggi alle ore 17.30 si recupera la data rimandata del 27 febbraio alla biblioteca Ginestra di Montevarchi con l’autrice Lorenza Gentile che presenta il suo ultimo libro "La volta giusta" (Feltrinelli, 2026). Un romanzo che non racconta solo la vicenda di singoli personaggi, ma interpreta un sentimento collettivo e molto contemporaneo: la ricerca della propria strada in un mondo che sembra volerci sempre uguali, e la scoperta che il momento in cui decidiamo di non adattarci più è spesso quello in cui iniziamo davvero a vivere. Dialogano con l’autrice: Gabriele Grazi, della Libreria Feltrinelli e Daniela Monreale, coordinatrice circolo di lettura Aperibook. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maratona "Scrittori in Circolo", appuntamento con Milone e Gentile

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Buonasera!!!!! Chiedo un consiglio! Il mio prossimo obiettivo è fare una maratona.. mi piacerebbe quella di Venezia ad ottobre.. però vorrei anche pormela un po’ più vicino a dove sto io (Savona). Me ne potete consigliare una bella come prima esperienza e c - facebook.com facebook

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