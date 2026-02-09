A Cuba, gli interventi chirurgici sono stati sospesi. Le strutture ospedaliere non hanno garze e antidolorifici, e il trasporto pubblico si ferma quasi del tutto. La crisi si fa sentire sempre di più, aggravata dall’embargo deciso dall’amministrazione Trump.

Si aggrava sempre più la situazione economica e sociale a Cuba a causa dell’ inasprimento dell’embargo deciso da Donald Trump. Gli ospedali di tutto il Paese hanno sospeso gli interventi chirurgici. Nei centri sanitari, il personale medico intervistato dall’agenzia di stampa locale indipendente 14ymedio ha affermato che antidolorifici, antipertensivi, antibiotici, fluidi per via endovenosa, cateteri e garze non sono disponibili. Molti hotel sono chiusi, vengono segnalati tagli ai trasporti e le interruzioni di corrente hanno innescato una crisi energetica senza precedenti. Il sistema di trasporto pubblico sta affrontando una crisi quasi totale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Cuba sospesi gli interventi chirurgici: mancano garze e antidolorifici. E il trasporto pubblico è quasi fermo

Argomenti discussi: Crisi a Cuba, sospesi gli interventi chirurgici negli ospedali; Cuba, sospesi gli interventi negli ospedali: Mancano antibiotici e garze; A Cuba scatta l’opzione zero: drammatiche misure per sopravvivere al bando Usa del petrolio; Cuba a secco: sospeso il rifornimento di carburante agli aerei.

A Cuba sospesi gli interventi chirurgici: mancano garze e antidolorifici. E il trasporto pubblico è quasi fermoL'inasprimento dell'embargo USA blocca sanità e trasporti a Cuba. Mancano medicinali e carburante, sospesi gli interventi chirurgici ... ilfattoquotidiano.it

Crisi a Cuba, sospesi gli interventi chirurgici negli ospedaliSi aggrava sempre più la situazione economica e sociale a Cuba. ansa.it

Interventi chirurgici sospesi, riduzione della settimana lavorativa e scolastica, chiusura dei resort turistici e trasporti tagliati. Il presidente Díaz-Canel ha annunciato le misure per rispondere alla crisi del carburante imposta dall’amministrazione Trump facebook

IL GOVERNO CUBANO ADOTTA MISURE DRAMMATICHE PER SOPRAVVIVERE AL BANDO DI PETROLIO, IMPOSTO DA TRUMP x.com