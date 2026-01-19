Ultimissime Juve LIVE | la risposta del Crystal Palace all’offerta per Mateta risale En-Nesyri

Le ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale. Oggi si segnala la risposta del Crystal Palace all’offerta per Mateta e il risale di En-Nesyri. Un aggiornamento costante sulle developments più recenti che riguardano il club e il mercato. Rimanete informati con le notizie più recenti e accurate sulla Juventus, in modo semplice e diretto.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 19 gennaio 2026. Mateta Juve, Moretto: «Questo cavillo sta bloccando la trattativa tra i due club. En-Nesyri prima alternativa». Ore 17.00 – Mateta Juve, Moretto: «Questo cavillo sta bloccando la trattativa tra i due club. En-Nesyri prima alternativa». Il punto sulla rincorsa all'attaccante En-Nesyri Juve, sfida aperta al Napoli: se Mateta non si sblocca è lui l'obiettivo.

