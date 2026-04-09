Fiorentina-Crystal Palace LIVE risultato in diretta della partita di Conference | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21
Alle ore 21 si svolge la partita tra Fiorentina e Crystal Palace valida per la Conference League. Le formazioni ufficiali sono attese prima del calcio d’inizio, mentre i giocatori sono in campo. La cronaca si aggiorna minuto per minuto, offrendo i dettagli sullo svolgimento e il risultato in tempo reale dell'incontro.
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