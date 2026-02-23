Referendum | Rizzo ' votiamo sì per primato politica su economia e mercati'

Rizzo ha deciso di sostenere il sì al referendum per mettere la politica davanti all’economia e ai mercati. La sua scelta nasce dalla convinzione che rafforzare il ruolo delle istituzioni possa cambiare le priorità nazionali. Domenica 1 marzo, alle 15, invita a partecipare a un'assemblea presso il centro di via Cavour, per discutere di Costituzione e di come l’Italia possa affrontare le sfide europee. La sua iniziativa mira a coinvolgere più cittadini possibili.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Sparlano di Costituzione sul referendum. Invitiamo ad una Assemblea per la Costituzione, contro l'Unione europea, domenica, 1 marzo, dalle ore 15, Centro via Cavour. Mettiamo sulla bilancia i nostri sì e i nostri no. Diciamo quattro sì: alla pace, al popolo, alla sicurezza e al referendum sulla giustizia. Diciamo quattro no: alla guerra alle élite, ai poteri forti e all'immigrazione. Diciamo sì per il primato della politica sull'economia e i mercati. Voteremo sì al referendum, senza dare per questo la fiducia al Governo Meloni come ha fatto Vannacci". Lo afferma Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia sovrana e popolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Intoccabili, impuniti, irresponsabili. Votiamo Sì al referendum per voltare paginaIl nostro sistema giudiziario spesso si trova a fronteggiare difficoltà nel sanzionare comportamenti inappropriati di alcuni magistrati.

«Al referendum votiamo sì. I magistrati non sono i sacerdoti dell’etica pubblica»: il monito della Fondazione Einaudi ad AtrejuDurante l’evento Atreju, la Fondazione Einaudi ha ribadito l’importanza di concentrarsi sui contenuti della riforma della giustizia, sottolineando che i magistrati non sono sacerdoti dell’etica pubblica.

Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Sondaggi politici 2026/ Referendum giustizia: Sì avanti di 10 punti, nessuna rimonta del NoSondaggi politici 2026, Sì al referendum giustizia avanti di 10 punti, smentita la narrazione della rimonta del No che circolata negli ultimi giorni ... ilsussidiario.net

Referendum Giustizia, guida ai quesiti e cosa cambia col Sì o col NoIl 22 e il 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale proposta dal Governo ... quifinanza.it

Agorà. . Si avvicina la data del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: Laura Rizzo è andata a chiedere alle persone cosa ne sanno, se andranno a votare e soprattutto quale sarà la loro scelta. #AgoraRai - facebook.com facebook