Una nuova dieta promette di eliminare circa 330 calorie al giorno senza dover ridurre le porzioni. Gli esperti spiegano che, in modo naturale, il nostro corpo riesce a bilanciare nutrienti e calorie più di quanto si creda. Ora, basta seguire alcune semplici regole per perdere peso senza rinunciare ai pasti.

Gli esseri umani sembrano molto più abili di quanto si pensasse nel bilanciare istintivamente nutrienti e calorie. Il problema nasce quando questa capacità entra in contatto con i cibi ultra-processati. Una nuova analisi dell’Università di Bristol, condotta con nutrizionisti statunitensi, mostra che chi segue una dieta basata esclusivamente su alimenti non lavorati mangia oltre il 50% in più in termini di peso, ma assume in media 330 calorie in meno al giorno. Un risultato che a prima vista sembra contraddittorio, ma che gli scienziati spiegano con un meccanismo evolutivo chiamato “intelligenza nutrizionale innata”. 🔗 Leggi su Cibosia.it

La dieta che elimina 330 calorie al giorno senza ridurre le porzioni

Negli ultimi decenni, l'uso di alimenti ultra-processati è aumentato significativamente nelle diete occidentali.

